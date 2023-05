Aktuell Land

Sprachprobleme: CDU will ein Jahr früher Schulpflicht

Um Sprachprobleme bei Kindern besser in den Griff zu bekommen, will die CDU das baden-württembergische Schulgesetz ändern und für Kinder mit entsprechendem Förderbedarf die Schulpflicht ein Jahr vor dem eigentlichen Schuleintritt einführen. Ein vorheriger Test zweieinhalb Jahre vor Schulbeginn sei sinnvoll, hieß es in einem Positionspapier, das der CDU-Landesvorstand am Montag beschloss. »Da Sprachprobleme die größte Hürde für den Lernerfolg sind, müssen alle Kinder am ersten Schultag auf einem sprachlich vergleichbaren Niveau sein (Hamburger Modell).« Zuerst hatte die »Südwest Presse« (Dienstag) darüber berichtet.