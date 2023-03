Aktuell Land

»Sprach-Kitas« im Südwesten werden fortgeführt

Die »Sprach-Kitas« im Südwesten sollen vorerst weiter bestehen. Das in diesem Sommer auslaufende Bundesprogramm zur Sprachförderung an Kindergärten wird bis zum 31. Dezember 2024 von der baden-württembergischen Landesregierung fortgeführt, wie das Kultusministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das Programm soll nahtlos aus Mitteln des »Kita-Qualitätsgesetzes« weiter finanziert werden. Erste Auszahlungen soll es voraussichtlich im Herbst geben. Wie es 2025 weitergeht, werde noch geklärt, sagte ein Sprecher.