Sportwagen prallt gegen Laterne: vier Verletzte

Bei einem Autounfall sind in Stuttgart vier Menschen teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 18-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Sportwagen in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte seitlich gegen eine Laterne. Der Fahrer und zwei 17- und 18-jährige Insassen wurden schwer verletzt - ein weiterer 18 Jahre alte Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.