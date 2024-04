Aktuell Land

Sportwagen fährt gegen Tunnelwand - sechsstelliger Schaden

Ein Mann hat im Engelbergtunnel im Kreis Böblingen die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist gegen die Tunnelwand gefahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist bei dem Unfall ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Der 24 Jahre alte Fahrer kam demnach am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus, wie schwer er verletzt wurde, war zunächst unbekannt.