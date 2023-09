Sportmanager Alavaara will bei den Adlern bleiben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Alavaara ist seit 2018 Sportmanager der Adler. In die am kommenden Freitag beginnende DEL-Saison gehen die Mannheimer mit dem Schweden Johan Lundskog als neuem Cheftrainer. »Ich kenne ihn schon lange«, sagte Alavaara über seinen Landsmann. »Wir teilen die gleiche Philosophie, die gleiche Idee, wie wir Eishockey spielen und mit Menschen umgehen wollen. Heutzutage geht es nicht nur um den Sport, sondern man muss ein Gefühl dafür haben, wie man mit den Leuten spricht und das Beste aus ihnen herausholt. Das sind nicht nur Eishockeyspieler, sondern in erster Linie Menschen.«

In der Champions Hockey League stehen die Mannheimer nach drei Spieltagen bei zwei Siegen und einer Niederlage. Das vierte Gruppenspiel steht am Sonntag beim finnischen Club Lukko Rauma an.

