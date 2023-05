Aktuell Land

Sportflugzeuge müssen notlanden: Keine Verletzten

Wegen Turbulenzen haben zwei Sportflugzeuge im Landkreis Tuttlingen notlanden müssen. Verletzt wurde jedoch niemand. Zuvor war ein Motorflugzeug an dem dortigen Flugplatz gestartet, um einen Segelflieger in die Höhe zu ziehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem Start sei der Schleppverband am Samstagnachmittag in Turbulenzen geraten. Der Segelflieger klinkte sich daraufhin in einer Höhe von ungefähr 20 Metern aus und landete unbeschädigt.