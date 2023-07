Sportflieger aus Karlsruhe stürzt ab: Bergung dauert an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Maschine hatte am Mittwochnachmittag auf dem Flugplatz Mulhouse-Habsheim landen sollen, war dann aber vom Radar verschwunden. Wie die Präfektur in Colmar am Mittwochabend mitteilte, war eine Suchaktion nach dem Flugzeug gestartet worden, nachdem ein Zeuge den Absturz der einmotorigen Lancair-Maschine beobachtet hatte. Ein Armeehubschrauber habe das Flugzeug dann lokalisiert. Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod der Insassen feststellen können. Die beiden wurden am frühen Donnerstagmorgen geborgen.

