Sponsorensuche beim VfB: Wehrle sieht Club im Zeitplan

VfB Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle sieht den schwäbischen Fußball-Bundesligisten bei der Suche nach einem Hauptsponsor für das neue Trikot im Zeitplan. »Wir hatten vergangene Woche und auch in dieser Woche schon Gespräche und werden noch ein abschließendes Gespräch führen. Wir wollen unsere Partner für die Brust und den Ärmel spätestens bis zum ersten Pflichtspiel verkünden«, sagte er am Mittwoch. Die Stuttgarter starten am 12. August mit einem Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals mit der TSG Balingen in die neue Spielzeit.