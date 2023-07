Aktuell Land

Spinne löst Autounfall aus

Eine Spinne soll in Aalen (Ostalbkreis) einen Autounfall ausgelöst haben. Die 47 Jahre alte Fahrerin eines Wagens geriet wegen der Spinne in Panik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie kam am Donnerstag nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte drei Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren. Danach überschlug sich ihr Auto. Die Feuerwehr musste sie aus ihrem Wagen befreien. Die 47-Jährige verletzte sich leicht.