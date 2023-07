Aktuell Land

Spezialkräfte nehmen drei Telefonbetrüger fest

Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstag in Kornwestheim und Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) drei mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen. Die jungen Männer im Alter von 18, 18 und 19 Jahren sollen als Abholer und Logistiker in Betrugsmaschen verwickelt sein. Beamte hatten die drei bei Durchsuchungen angetroffen. Auf sie war bereits zuvor ein Haftbefehl ausgestellt gewesen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.