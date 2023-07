Sperrung der Stuttgarter S-Bahn: Ersatzverkehr im Sommer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Demnach sollen die S-Bahnen im Halbstundentakt auf geänderten Linien fahren und im Hauptbahnhof oben halten. Von dort würden dann Busse zu den innerstädtischen S-Bahn-Stationen weiterfahren. Auch sollen mehr Stadtbahnen und Expressbusse unterwegs ein. Zusätzlich pendeln in diesem Jahr auch Regionalexpress-Züge zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Böblingen. Weil der S-Bahn-Betrieb in den Hauptbahnhof verlegt wird, müssen sich die Menschen zudem auf Fahrplanänderungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen.

Während der Sperrungen will die Bahn in diesem Jahr moderne Leit- und Sicherungstechnik einbauen, hieß es weiter. Mit dieser sollen die S-Bahnen künftig in kürzeren Abständen fahren können. Auch wolle man daran arbeiten den S-Bahn-Tunnel zur zukünftigen Station Mittnachtstraße an die Stammstrecke anzuschließen. Zum Teil sollen auch Gleise erneuert werden.

Nach den Bauarbeiten soll der S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke wieder am 9. September aufgenommen werden.

Infos zur Stammstreckensperrung