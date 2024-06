Aktuell Land

Sperrung der B10 in Ebersbach an der Fils aufgehoben

Die Sperrung der Bundesstraße 10 in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) ist nach der Überflutung aufgehoben worden. »Es ging dann jetzt doch schnell«, sagte ein Sprecher des Landratsamts Göppingen am Dienstag. Die Straße sei seit 5.00 Uhr am Dienstagmorgen wieder frei, gesperrt war sie demnach seit Sonntagabend. Wassermassen hatten an der Bundesstraße eine Lärmschutzwand durchbrochen und die Fahrbahnen überflutet.