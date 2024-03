Aktuell Land

Speiseöl auf A5 nach Lastwagenunfall

Nach einen Unfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 5 bei Appenweier (Ortenaukreis) ist Speiseöl auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Lastwagen war am Samstagmorgen vermutlich wegen eines technischen Defekts auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgender Lastwagen riss demnach bei der Vorbeifahrt die linke Seite des Sattelaufliegers auf. Dadurch trat ein Teil des geladenen Öls aus und lief auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Der rechte und mittlere Fahrstreifen mussten für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern an. Es wird mit Verkehrsbehinderungen bis in die Mittagsstunden gerechnet.