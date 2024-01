Aktuell Land

SPD organisiert im Südwesten Bündnis gegen rechts

In der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus hat SPD-Landeschef Andreas Stoch ein überparteiliches »Bündnis für Demokratie und Menschenrechte« auf den Weg gebracht. Jetzt sei es Zeit für alle Demokratinnen und Demokraten, Stellung zu beziehen und aktiv gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus einzutreten, forderte der SPD-Politiker in einem am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Aufruf an über 130 Verbände, Vereine, Organisationen und demokratische Parteien.