Aktuell Land

SPD fordert Sicherheitskonzept für Parteiveranstaltungen

Nach dem ausgearteten Protest vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach fordert die SPD im Landtag, dass Innenminister Thomas Strobl (CDU) Konsequenzen zieht. »Er muss zudem ein Sicherheitskonzept vorlegen, wie er insbesondere im Hinblick auf die Wahlen Parteiveranstaltungen sicherstellen kann«, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Sascha Binder, am Donnerstag in Stuttgart.