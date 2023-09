Aktuell Land

SPD fordert nach Messerangriff in Wiesloch Akteneinsicht

Nach dem tödlichen Messerangriff in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) fordert die SPD-Fraktion im Landtag Einsicht in die Klinikakten. Nach einem Medienbericht hatte die Partei zuvor Zweifel am Aufklärungswillen des Gesundheitsministeriums geäußert. Es stehe der Verdacht der Irreführung im Raum, sagte Florian Wahl (SPD) im Sozialausschuss des Landtages am Mittwoch. Die Kritik richtet sich vor allem gegen Sozialminister Manne Lucha (Grüne) und seine Aussagen im Sonder-Sozialausschuss am 15. September.