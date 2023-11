Aktuell Land

SPD für strafrechtliche Verfolgung von Anti-Israel-Parole

Der bei propalästinensischen Demonstrationen oft verwendete Slogan »From the river to the sea« (»Vom Fluss bis zum Meer«) soll aus Sicht der SPD-Fraktion auch im Südwesten künftig strafrechtlich verfolgt werden. So steht es in einem am Dienstag beschlossenen Positionspapier zum Antisemitismus, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die baden-württembergischen Strafverfolgungsbehörden sollten demnach dem Beispiel Bayerns und des Saarlands folgen und den Ausruf »From the River to the sea, Palestine will be free« als Parole strafrechtlich verfolgen.