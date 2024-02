Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Fußgängerin hat drei etwa acht bis zehn Wochen alte Hundewelpen in der Nähe eines Jagdhauses in Gaggenau (Landkreis Rastatt) gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe die Frau die Hunde - vermutlich der Rasse Cane Corso - am Mittwoch gefunden. Wer die Babys ausgesetzt hat, werde ermittelt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in eine Tierklinik gebracht. (dpa)