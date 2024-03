Aktuell Land

Spaziergänger finden 80 lebende Karpfen: Polizei ermittelt

Spaziergänger haben neben einem Waldweg auf einem Berg in Schwaben 80 lebende Karpfen im Gras entdeckt. Die Spaziergänger hätten umgehend das zuständige Veterinäramt verständigt, die Fische seien aber allesamt erstickt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler gingen davon aus, dass ein oder mehrere unbekannte Täter die Tiere vermutlich aus einem Fahrzeug in der Nähe eines Sendemasts auf dem Berg in Harburg (Landkreis Donau-Ries) ins Gras geworfen hatten.