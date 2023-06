Aktuell Land

Spatenstich für JVA: Land investiert 280 Millionen

In den kommenden vier Jahren soll in Rottweil eine neue Justizvollzugsanstalt (JVA) entstehen. Den symbolischen Spatenstich für das 280-Millionen-Euro-Projekt setzten am Montag Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) und Justizministerin Marion Gentges (CDU), wie Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Konstanz mitteilte. Die Fertigstellung des neuen Gefängnisses mit 502 Haftplätzen sei 2027 geplant. Die neue Anlage soll künftig das bestehende Gefängnis am Rand der historischen Innenstadt ersetzen.