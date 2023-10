Aktuell Land

Sparzwang und andere Probleme - Herbstsynode beginnt

Studierende der evangelischen Theologie und Anwärter auf das Pastorenamt sollten während ihrer Ausbildung mehr Angebote zum Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche erhalten. Das sagte die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche Baden, Heike Springhart, am Montag am Rande der Herbstsynode in Bad Herrenalb (Kreis Calw). Studentinnen und Studenten hätten ihr immer wieder signalisiert, dass dies ein zentrales Thema für sie sei. Sie erlebten aber, dass es dazu in den Universitäten kaum Angebote gebe.