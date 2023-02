Aktuell Land

Sparkassenkunden waren 2022 zurückhaltend beim Sparen

Auch angesichts der Inflation haben die Sparkassenkunden im Südwesten 2022 deutlich weniger Geld neu zurückgelegt als in den Vorjahren. Die Kundeneinlagen stiegen um drei Milliarden Euro auf 169 Milliarden Euro, wie der Sparkassenverband am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. In den beiden Corona-geprägten Vorjahren betrug das Wachstum noch sieben Milliarden Euro (2021) und 11,7 Milliarden Euro (2020). Hintergrund sei nicht nur die Teuerung, sondern auch, dass viele Menschen nun wieder Möglichkeiten hätten, beispielsweise für den Urlaub Geld auszugeben, sagte Sparkassenpräsident Peter Schneider.