Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente bestreitet ihre erste Gruppenpartie bei der EM 2024 am 15. Juni (18.00 Uhr) in Berlin gegen Kroatien. Am 20. Juni (21.00 Uhr) treffen die Spanier in Gelsenkirchen auf Italien, am 24. Juni (21.00 Uhr) in Düsseldorf auf Albanien.

In Donaueschingen waren in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche internationale Topteams wie der FC Barcelona oder der FC Liverpool zu Gast.

