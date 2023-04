Aktuell Land

Spürhund findet Drogen in Reisebus: drei Festnahmen

100 Portionen Crystal Meth, 18 Portionen Kokain, mehr als 200 Ecstasy-Tabletten und Amphetamin: Diese Beute hat ein Spürhund des Zolls bei einer Kontrolle eines Reisebusses in der Nähe von Mannheim erschnüffelt. Einer der Beschuldigten sitzt nun in Untersuchungshaft, gegen zwei weitere wird ermittelt, wie der Zoll am Montag mitteilte.