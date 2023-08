Aktuell Land

Späth will Stadt für mögliche Friedensgespräche vorschlagen

Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth will die Kurstadt bei der Bundesregierung nun auch offiziell als Ort für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ins Gespräch bringen. »Baden-Baden ist doch das beste Beispiel dafür, wie friedlich russische und ukrainische Menschen miteinander leben können«, sagte das parteilose Stadtoberhaupt den »Badischen Neuesten Nachrichten« (Montag). Die traditionsreiche Kommune an der Oos sei auch aus historischer Sicht ein »Begegnungsort für die ganze Welt« und »friedlicher Treffpunkt«, an dem viele Persönlichkeiten zu Gast gewesen seien.