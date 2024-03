Aktuell Land

Spätes Siegtor: Mannheim besiegt Dortmunds Zweite

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga ganz spät einen Auswärtssieg eingefahren und wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Beim 2:1 (0:0) bei Borussia Dortmund II erzielte Julian Rieckmann am Samstag in der Nachspielzeit (90.+5) das entscheidende Tor.