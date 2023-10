Aktuell Land

Später Gegentreffer: Heidenheim verliert gegen Fürth

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat im Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Frank Schmidt unterlag am Donnerstag dem Zweitligisten mit 0:1 (0:0). Den einzigen Treffer erzielte Dickson Abiama in der 85. Minute. Heidenheims Coach nutzte die Möglichkeit, um dem einen oder anderen Spieler Einsatzminuten zu ermöglichen, der in der Liga bisher seltener zum Zuge kam.