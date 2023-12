Aktuell Land

Später Ausgleich: Waldhofs Sieglos-Serie geht weiter

Der SV Waldhof Mannheim hat seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga nicht beenden können und hängt in der Tabelle weiter in der Abstiegszone fest. Beim 1:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt kassierte das Team von Trainer Rüdiger Rehm am Samstag in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Seit neun Liga-Spielen ist der Waldhof nun sieglos.