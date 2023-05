Aktuell Land

Sonniges Pfingstwochenende in Baden-Württemberg

Passend zum langen Feiertagswochenende scheint in Baden-Württemberg kräftig die Sonne mit Temperaturen von 20 Grad im Bergland bis zu 27 Grad in der Kurpfalz. Zwei Hochdruckgebiete dominieren wie der Deutsche Wetter Dienst am Sonntag mitteilte.