Sonne pur und sommerliche Gefühle: drohen jetzt Gewitter?

Nach dem sonnigen und trockenen Wetter der letzten Tage soll es in Baden-Württemberg ausgerechnet an Fronleichnam gewittern. Ab dem Donnerstagnachmittag kann es in ganz Baden-Württemberg zu einzelnen Gewittern kommen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch sagte. Am Freitag ist wieder Sonne in Aussicht.