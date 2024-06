Sondersitzung von Bundestags-Ausschuss

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Union habe Wissing am Mittwoch im Verkehrsausschuss nach einer Erklärung der Entwicklungen gefragt, so Lange. »Auf der einen Seite schiebt er die Verantwortung zur DB, auf der anderen Seite betont Wissing aber, die DB AG habe sich nicht verselbstständigt und stehe im Eigentum des Bundes. Das passt nicht zusammen. Mit diesem Wischiwaschi geben wir uns nicht zufrieden.« Die Union werde deshalb eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses beantragen, in der sie von Wissing und den Verantwortlichen der Bahn eine ausführliche Aufklärung der Probleme bei Stuttgart 21 erwarte.