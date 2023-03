Aktuell Land

Sonderkommission nach Schüssen auf Mann eingerichtet

Nach den Schüssen auf einen Mann in Stuttgart hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet. Die 30-köpfige Gruppe ermittele in alle Richtungen, befrage Zeugen und setze auch Spürhunde am Tatort ein, teilte das Polizeipräsidium Stuttgart am Samstag mit. Auch das Landeskriminalamt sei eng in die Ermittlungen eingebunden.