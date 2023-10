Sommerliches Finale am Freitag: Dann Temperatursturz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Menschen in Baden-Württemberg können die Sonne noch einmal richtig genießen, ehe die Temperatur abstürzt: Am Freitag wird es mit voraussichtlich knapp 30 Grad ein letztes Mal in diesem Jahr sommerlich warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

»Das ist ein Dekaden-Rekord«, sagte ein Meteorologe des DWD in Stuttgart. Die Dekade bezieht sich auf den Zeitraum vom 11. bis 20. Oktober. Sollte die Temperatur am Freitag über 28,1 Grad klettern, wäre der Dekaden-Rekord von Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) vom 16. Oktober 2017 gebrochen.

Dann aber ist es mit dem goldenen Herbst vorbei. »Am Samstag kommt die Kaltfront, mit einem Temperaturunterschied von 17 Grad über 24 Stunden«, erklärte der Meteorologe. Begleitend könne es im ganzen Land zu Regen, Gewittern und zu Sturmböen kommen. »Am Sonntag haben wir dann nur noch Höchstwerte von zwölf Grad«, so die Prognose des Meteorologen.

Die kommende Woche präsentiert sich da nicht besser: Bis Mittwoch steigt die Temperatur zwar noch um bis zu zwei Grad, aber der warme Herbst ist nach den Prognosen vorbei.

Starkregen erwartet der DWD-Meteorologe mit bis zu zehn Litern pro Quadratmetern zwar nicht. In Gebieten, die von Gewittern getroffen würden, könne sich die Niederschlagsmenge aber verdoppeln.

