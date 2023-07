Aktuell Land

Sommerferien in Baden-Württemberg starten

Knapp 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg starten am Mittwoch in die Sommerferien. Nach der Zeugnisübergabe am letzten Schultag heißt es dann Durchatmen. Für gut sechs Wochen ist an etwa 4150 Schulen im Südwesten Unterrichtspause, wie das Kultusministerium mitteilte.