Sommereinsätze der Bergwacht weiter auf hohem Niveau

Die Zahl der Sommereinsätze der Bergwacht Schwarzwald bleibt im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 hoch. In den Monaten April bis September dieses Jahres wurden 439 Einsätze erfasst, wie die Bergwacht am Dienstag in Kirchzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mitteilte. Waren es im Sommer 2019 noch 373 Einsätze, so stieg die Zahl in der Saison 2022 auf 447.