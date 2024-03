Snowboardcross-Teenager Ulbricht mit Weltcup-Coup

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der deutsche Snowboardcrosser Leon Ulbricht hat völlig überraschend den Weltcup in der Sierra Nevada gewonnen und seinen ersten Sieg im Herrenbereich gefeiert. Der erst 19 Jahre alte Sportler vom SC Rötteln im Südwesten Baden-Württembergs zeigte am Samstag einen famosen Wettkampf und setzte sich im Finale im Foto-Finish gegen den Favoriten und Weltcup-Führenden Eliot Grondin aus Kanada durch.

»Unglaublich«, sagte der Teenager danach, »mir fehlen die Worte, das ist verrückt.« Ulbricht bestritt erst das 13. Weltcup-Rennen seiner Karriere und hatte es bislang noch nie in die Top Ten geschafft. Am Sonntag steht in dem Skigebiet in Spanien noch ein zweiter Snowboardcross-Weltcup auf dem Programm.

