Skispringer David Siegel beendet Karriere

Der frühere Junioren-Weltmeister und deutsche Meister David Siegel beendet seine Skisprung-Karriere. »Nun ist es an der Zeit auf Wiedersehen zu sagen. Nach 21 Jahren Skispringen ist leider das Ende schon da«, schrieb der 26-Jährige aus Baiersbronn in sozialen Medien. In der zuletzt veröffentlichten Mannschaftsliste des Deutschen Skiverbands für die kommende Saison hatte Siegel bereits gefehlt.