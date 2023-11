Aktuell Land

Skisaison im Südwesten eröffnet: Erste Lifte in Betrieb

Nach den ergiebigen Schneefällen in den vergangenen Tagen haben erste Lifte in Baden-Württemberg den Startschuss für die Skisaison 2024 gegeben. Der in den vergangenen Tagen gefallene Schnee reiche aus, um den Lift am Mittwoch zu öffnen, die Pistenbedingungen seien gut, teilte der Betreiber des Skilifts Unterstmatt am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Auch die Lifte Seibelseckle und Ruhestein gaben grünes Licht. Zuvor hatte der SWR berichtet.