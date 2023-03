Aktuell Land

Signal für Atomkraft bei AfD-Landesparteitag erwartet

Die AfD berät bei ihrem Landesparteitag in Offenburg über Satzungsänderungen und mehrere Resolutionen, unter anderem zur Energieversorgung. Das sagte der baden-württembergische Fraktionsvorsitzende Anton Baron am Rande des Treffens, das am Samstag mit mehreren hundert Teilnehmern in der Oberrheinhalle begann. Gegen das Treffen war Protest in der badischen Stadt angekündigt.