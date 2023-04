Aktuell Land

Siegemund verzichtet wohl auf Tennis-Turnier in Stuttgart

Die frühere Turniersiegerin Laura Siegemund wird beim WTA-Turnier in Stuttgart vom 17. bis 23. April in diesem Jahr voraussichtlich komplett fehlen. Sie habe sich auch gegen eine Teilnahme am Doppel-Wettbewerb entschieden, sagte die 35 Jahre alte Tennisspielerin aus Metzingen.