»Sieg Heil« gerufen? Polizei ermittelt gegen Feuerwehrleute

Weil sie eine rechte Parole aus einem Auto gerufen haben sollen, ermittelt die Polizei gegen Angehörige der Feuerwehr in Gundelsheim (Landkreis Heilbronn). Eine entsprechende Strafanzeige der Stadt Gundelsheim sei am Donnerstag eingangen, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag in Heilbronn mit. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen richteten sich derzeit gegen Unbekannt, sagte die Sprecherin. Weitere Details nannte die Sprecherin nicht. Zuerst hatte die »Heilbronner Stimme« berichtet.