Aktuell Land

Siebenmalig gesuchter Straftäter an schweizer Grenze gefasst

Einen siebenmalig gesuchten Straftäter hat die Polizei in Gottmadingen (Landkreis Konstanz) festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, versuchte der Mann in der Polizeikontrolle am Grenzübergang zur Schweiz vergeblich, sich als sein Zwillingsbruder auszugeben und so der Verhaftung zu entgehen. Polizeiliche Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Mann keinen Zwillingsbruder habe.