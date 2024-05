Sieben Verletzte bei Frontalkollision deutscher Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Unfall passierte am Mittwochabend auf der B179 auf dem Gemeindegebiet Nassereith in Tirol, rund 40 Kilometer südwestlich von Garmisch-Partenkirchen.

Im Auto des 66-Jährigen, der in Fahrtrichtung Imst unterwegs war, seien zwei Passagiere gewesen, so die Polizei. Der 18-Jährige sei in Fahrtrichtung Fernpass unterwegs gewesen. Er sei mit zwei weiteren Teenagern und einer Frau unterwegs gewesen, deren Alter die Polizei nicht nannte. Am Pkw des 66-Jährigen sei Totalschaden entstanden. Die Straße sei eineinhalb Stunden gesperrt gewesen.