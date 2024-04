Aktuell Land

Sieben Verletzte bei chemischer Reaktion in Reinigungsfirma

Durch eine chemische Reaktion im Gebäude einer Reinigungsfirma sind in Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis sieben Menschen verletzt worden. Zwei der Betroffenen verletzten sich schwer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfall am späten Sonntagabend war es in der Firma, die Reinigungs- und Desinfektionsmittel herstellt, aus noch unbekannten Gründen zu einer chemischen Reaktion mehrerer Stoffe gekommen.