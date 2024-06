Aktuell Land

Sieben Männer wegen versuchten Mordes in U-Haft

Sieben Männer sollen in Mannheim einen 46-Jährigen unter anderem mit einem Messer vor einem Krankenhaus lebensgefährlich verletzt haben. Die Tatverdächtigen im Alter von 21 bis 32 Jahren sitzen seit Mittwoch unter anderem wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Mordes in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Auch die Wohnungen der Männer in Mannheim und Ludwigshafen am Rhein (Pfalz) wurden am Dienstag durchsucht.