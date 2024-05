Sicherheitslandung in Stuttgart wegen verdächtigen Geruchs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Lufthansa-Maschine mit 165 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern war am Montagabend in Stuttgart statt in Frankfurt am Main gelandet. Sie war zuvor im italienischen Bologna gestartet.

Polizeiangaben von Dienstag zufolge hatte der Kapitän einen verdächtigen Geruch gemeldet, der zunächst im Cockpit und später in der Kabine bemerkbar war. Zehn Minuten später landete die Maschine ohne Probleme. Laut Polizei war es keine Notlandung. Alle Passagiere verließen das Flugzeug unverletzt und fuhren mit Shuttlebussen nach Frankfurt. Techniker nahmen am Abend die Ermittlungen nach der Ursache auf.