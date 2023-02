Aktuell Land

Sicherheitslücken bei Hochschul-IT im Südwesten

Die IT-Infrastruktur der Universitäten Tübingen und Stuttgart soll einem Medienbericht zufolge zum Teil erhebliche Sicherheitslücken aufweisen. Es sei zwar nicht zu konkreten Hacker-Angriffen gekommen, aber Hacker hätten die Lücken nutzen können, um Daten zu stehlen, berichtete die Wochenzeitung »Die Zeit«. Dem SWR sagte die Verfasserin des Berichts, nur in Düsseldorf habe man noch eine größere Lücke gefunden als in Tübingen. Die Hochschule bestätigte den Vorfall am Freitag.