Sexuelle Übergriffe in Schwimmbad: Ordnungskräfte verstärkt

Nach mehreren Fällen sexueller Übergriffe in einem Schwimmbad in Stuttgart hat die Landeshauptstadt das Sicherheits-Aufgebot in dem Bad verstärkt. Im Inselbad Untertürkheim, in dem die Vorfälle stattfanden, werde der Ordnungsdienst ab sofort an den Wochenenden von zwei auf sechs Personen erhöht, wie es in einer Mitteilung der Stadt vom Freitag heißt.