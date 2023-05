Aktuell Land

Sexarbeiterin und mutmaßlicher Komplize nach Raub verhaftet

Eine Sexarbeiterin, die im Verdacht steht, einen 55-Jährigen für einen Raub in eine Falle gelockt zu haben, ist in Sindelfingen (Kreis Böblingen) festgenommen worden. Ihr 22 Jahre alter mutmaßlicher Komplize soll den Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Auch er wurde festgenommen. Die Polizei durchsuchte am Mittwoch mehrere Immobilien, darunter ein Wohnobjekt in Sindelfingen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Bei den Durchsuchungen seien mehrere tatrelevante Beweismittel sichergestellt worden. Die mutmaßlichen Täter wurden in ein Gefängnis gebracht.