Serieneinbrüche aufgeklärt - Tatverdächtige schon in U-Haft

Im Zuge der Ermittlungen zu einer Einbruchserie im Landkreis Ludwigsburg hat die Polizei zwei Männer in Verdacht, die in vier Feuerwehrgerätehäuser eingebrochen sein sollen. Die beiden 23-Jährigen sitzen schon wegen des Verdachts auf einen Raubüberfall in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.